Brot mit Butter und Aufschnitt ist ein klassisches deutsches Abendessen.

„Normal“ gibt es nicht beim Essen. In vielen Ländern in Asien ist man schon zum Frühstück Reis mit Gemüse - und in Deutschland gibt es immer seltener Butterbrot zum Abendessen. Warum das so ist, liest du hier.