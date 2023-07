Einer Jury hat dieses Spiel so gut gefallen, dass sie es am Sonntag zum „Kinderspiel des Jahres 2023“ wählte. Je mehr Geräusche im Spiel richtig erraten werden, desto mehr Schätze werden gesammelt. Damit das gelingt, ist Teamarbeit gefragt. Denn die Spielenden müssen miteinander rätseln und diskutieren. Wer die Rolle des trommelnden Geistes Kapitän Buh übernimmt, wechselt jede Runde. So darf jede oder jeder mal an die Trommel.