So ist etwa die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den Telefonstreich von zwei Trollen hereingefallen. Das teilte eine Sprecherin von Frau Merkel am Montag mit. Angela Merkel dachte eigentlich, dass sie mit dem früheren Präsidenten des Lands Ukraine zum Telefonieren verabredet war. Am Telefon sprach sie allerdings nicht wie erwartet mit Petro Peroschenko. Stattdessen waren zwei Russen dran. Sie sind unter den Namen Wowan und Lexus bekannt und haben schon öfter Prominente hereingelegt, indem sie sich mit falschem Namen ausgaben.



Sie gaben sich als Petro Peroschenko aus und stellten Angela Merkel merkwürdige Fragen. Ausschnitte aus dem Gespräch veröffentlichten sie anschließend im Internet.