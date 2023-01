Moore Foto: Sina Schuldt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down „Mooratlas 2023“ Trockene Moore wieder fluten Von dpa | 10.01.2023, 16:38 Uhr

Moore sollen in Deutschland in Zukunft besser geschützt werden. Das hat die Bundesregierung schon vor einiger Zeit beschlossen. Nun haben Fachleute am Dienstag den sogenannten „Mooratlas 2023“ veröffentlicht. Damit wollen sie noch mal darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Schutz der Moore für das Klima der Erde ist.