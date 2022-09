Mit einer Treppe kommt man von einem Stockwerk ins nächste. Manchmal gibt es sogar Treppenstufen unter Wasser. Das passiert, wenn Menschen Wasserstraßen bauen und diese auf verschiedenen Höhen fließen. Für so einen Fall haben Fachleute Tricks entwickelt.

Ein Schiffshebewerk als riesiger Fahrstuhl

Um die Teile der Wasserstraßen zu verbinden, kann eine Schleuse eingesetzt werden. Oder sogar ein sogenanntes Schiffshebewerk. Man kann sich das wie einen riesigen Fahrstuhl vorstellen. In Niederfinow im Bundesland Brandenburg wurde ein neues und größeres Hebewerk neben das alte gebaut.

So funktioniert ein Schiffshebewerk

Das läuft in etwa so ab: Vom unteren Teil des Kanals gleitet ein Schiff in ein Becken. Dieses Becken wird verschlossen. Dann wird es an Seilen nach oben gezogen. In die andere Richtung klappt das genauso.

Im Moment wird die neue Anlage getestet. In paar Wochen soll der Schiffsverkehr dann darüber laufen.