Die Gruppe war am Sonntag mit dem Tauchboot aufgebrochen. Sie wollte sich das Wrack des berühmten Schiffes Titanic ansehen und war dabei verschwunden. Die Titanic liegt seit rund 100 Jahren am Meeresgrund der Tiefsee.



Die Trümmer des Tauchboots wurden in der Nähe des Wracks gefunden. Fachleute vermuten, dass das Boot implodierte, also in sich zusammenfiel. Eine Fachfrau beschreibt das so: „Das ganze Ding ist kollabiert, bevor die Menschen darin überhaupt bemerken konnten, dass es ein Problem gab.“



Die Suchtruppen werden jetzt den Ort langsam verlassen, kündigten sie an. Viele Menschen fordern außerdem, dass strengere Regeln für solche gefährlichen Expeditionen gemacht werden.