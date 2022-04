Auch Männer wollen Frisör werden: Immer mehr von ihnen entscheiden sich für diesen Beruf. FOTO: Carsten Koall Traumjob Auch Jungen wollen Frisör werden Von dpa | 26.04.2022, 13:05 Uhr

Weißt du schon, welchen Beruf du später haben willst? Viele Kinder und Jugendliche haben eine bestimmte Vorstellung, was sie als Erwachsene mal machen wollen. Unter den vielen Berufen gibt es einige, die besonders oft von Frauen übernommen werden und andere, in denen oft Männer arbeiten. Doch dieser Unterschied wird in einigen Jobs immer kleiner, sagen Fachleute.