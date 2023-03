Achtung, schwer geladen! Zwei Zugmaschinen transportierten in der Nacht zum Mittwoch eine äußerst schwere Fracht. Das Gerät zwischen den Zugmaschinen wog 220 Tonnen, das ist schwerer, als die größten Blauwale es sind.

Langsam und vorsichtig fuhr der Schwertransport durch die Stadt Frankfurt am Main. Insgesamt war er 73 Meter lang. Deswegen brauchte der Transporter beim Abbiegen auch mal beide Spuren. Die Polizei achtete darauf, dass überall genügend Platz war. Dafür wurden einige Autos abgeschleppt, die im Weg standen.

Bei dem transportierten Gerät handelt es sich um einen Transformator. Er wurde ins Umspannwerk Frankfurt Nord gebracht. Dort ist er dafür zuständig, den Strom umzuwandeln. Die Spannung ist in den Hochspannungsleitungen nämlich anders als in den Kabeln, die an den Häusern ankommen.