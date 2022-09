Wer auf einen Berg steigt, möchte auch gerne wieder heil herunterkommen. Leider gelingt das nicht immer. Denn in den Bergen können Unfälle passieren. Etwa, wenn jemand beim Wandern stolpert oder auf einem steilen Pfad mit dem Fuß umknickt. Oder wenn ein Kletterer abrutscht. Das kann passieren, wenn er nicht richtig mit dem Seil gesichert ist.

Unfälle sind seltener geworden

Solche Unfälle sind zum Glück selten. Am Mittwoch gab der Deutsche Alpenverein bekannt: Im vergangenen Jahr hatten seine Mitglieder weniger Bergunfälle als in den Jahren zuvor. Das lag unter anderem daran, dass die deutschen Skigebiete wegen Corona geschlossen waren. So verletzten sich weniger Skifahrerinnen und Skifahrer.

So bist du gut vorbereitet

Damit möglichst wenig passiert, rät der Alpenverein zu guter Planung und Ausrüstung. So sollte man vor dem Start immer den Wetterbericht anschauen. Denn Regen, Wind und Kälte erhöhen das Risiko für Unfälle. Zu einer guten Ausrüstung gehört beim Wandern ein Schuh mit rutschfester Sohle. Außerdem sind Pausen wichtig. Dann kann man sich den leckeren Proviant aus dem Rucksack schmecken lassen.