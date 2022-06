Wo ist der nächste Schatten? Und wann kommt mal ein Luftzug? In Deutschland ist es heiß. Mit unseren Tipps kommst du besser durch die Wärme.

Es fängt schon zu Hause an

Fenster abdunkeln! Sonst kommt die Hitze ins Haus. Foto: Matthias Balk/dpa Foto: Matthias Balk Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Damit dein Zimmer sich in der Sonne nicht zu sehr aufwärmt, kannst du etwas tun. Das weiß die Expertin für Energie, Marie Hartmann: „Die Hitze sollte man gar nicht erst reinlassen!“ Lüfte so lange wie möglich, wenn es draußen kühler ist. Meistens ist das morgens und abends so. Tagsüber machst du dann die Fenster zu und dunkelst sie ab. „Sonst staut sich die Hitze im Zimmer.“

Wenn die Hitze es aber schon ins Zimmer reingeschafft hat, kannst du dir eine kleine Wanne mit kühlem Wasser auffüllen und die Füße reinstellen. „So kann man sich auch abkühlen.“

Draußen