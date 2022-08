Das ist außergewöhnlich. Denn die meisten anderen bekannten sozialen Medien kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA. Dazu gehören etwa Instagram, Whatsapp und Facebook. Die drei gehören alle zum Unternehmen Meta. Auch YouTube ist eine Erfindung aus den USA. Die Plattform gehört zu der großen Firma Google.

Eine Umfrage hat ergeben: TikTok wird in Deutschland immer beliebter. Zwar nutzen 16- bis 18-Jährige noch immer am meisten YouTube und Instagram. Doch TikTok hole sehr schnell auf, hieß es am Donnerstag. Mehr als jeweils sechs von zehn Jugendlichen benutzten die App regelmäßig.