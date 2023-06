Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen immer wieder, solche winzigen Teilchen in der Luft einzufangen und zu bestimmen. So können sie zum Beispiel herausfinden, welche Tiere und Pflanzen an einer bestimmten Stelle leben.



In einer neuen Studie stellen Forschende nun eine Idee vor: Man könnte dafür Luft verwenden, die in Messstationen für Luft-Qualität gesammelt wird. Solche Stationen gibt es überall auf der Welt. Mit ihrer Hilfe könnte auf der ganzen Erde überwacht werden, welche Tiere und Pflanzen es wo gibt. Für die Studie werteten die Forschenden die Luft aus zwei Messstationen in Großbritannien aus und fanden dort 180 Arten.



Das Besondere: Solche Luft-Messstationen gibt es schon seit vielen Jahren. Manchmal wird die Luft auch gesammelt. Anhand der alten Proben könnten die Forschenden also auch herausfinden, ob bestimmte Arten im Laufe der Zeit verschwunden sind.