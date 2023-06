Ariane Kari Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Beauftragte der Regierung Tiere besser schützen Von dpa | 12.06.2023, 16:00 Uhr

Nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren soll es in Deutschland gut gehen. Deshalb gibt es jetzt in der Bundesregierung ein neues Amt. Ariane Kari soll sich als Tierschutzbeauftragte in Zukunft darum kümmern, dass Tiere in der Landwirtschaft und als Haustiere richtig gehalten werden.