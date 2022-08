Kellerasseln tummeln sich gern an dunklen und feuchten Orten. Ihr Name verrät: Räume im Keller mögen die Tierchen deshalb gern. Sie verkriechen sich aber auch in Gärten, etwa unter Blumentöpfen oder Steinen.

Neue Art im Meer entdeckt

Manche Assel-Arten wohnen aber nicht an Land, sondern tief unten im Meer. Sie atmen über Kiemen, genau wie Fische. Im Golf von Mexiko haben Forscher jetzt so eine neue Tiefsee-Assel entdeckt. Das Tier hat eine fleckige, gelbliche Oberseite und misst 26 Zentimeter. Im Vergleich zu den gewöhnlichen Kellerasseln ist die Tiefsee-Assel damit ungefähr 25-mal so groß.

Im Meer leben sogar noch größere Assel-Arten: Sie können bis zu 50 Zentimeter lang werden. Ob versteckt an Land oder tief im Wasser: Asseln sind für Menschen ungefährlich.