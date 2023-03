Der Kontrabass gilt als das größte Streichinstrument. Das bedeutet, dass man mit einem Bogen über die Saiten streicht. Man auch daran zupfen. Dabei entstehen tiefe Töne. Das Instrument aus Holz steht auf einem Stachel auf dem Boden. Die Musikerinnen und Musiker spielen es im Stehen oder im Sitzen.



Am Wochenende zeigten 40 Kinder und Jugendliche ihr Können am Kontrabass. Sie nahmen im Bundesland Sachsen-Anhalt an einem Workshop teil.