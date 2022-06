Was für Hörner! Mehr als einen Meter können sie lang werden, dabei sind die spitzen Enden oft nach oben gedreht. Rinder der Rasse Texas Longhorn sind gut an ihren gewaltigen Hörnern zu erkennen. Ihr Fell kann ganz verschiedene Farben haben. Oft weisen sie dabei lustig aussehende Flecken auf.

Ein Longhorn Stier grast auf einer Weide in Texas. Foto: imago-images/VWPics Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Vorfahren der Tiere stammen aus Europa. Siedlerinnen und Siedler brachten sie vor Hunderten Jahren mit in die USA. Dort passten sich die Rinder an die wilde Natur an. Heute werden einige der Tiere wieder nach Europa gebracht: Eine Herde lebt zum Beispiel in der Westernstadt Pullman City Harz im Bundesland Sachsen-Anhalt.