Dieser Kompromiss sieht unter anderem so aus: Die Beschäftigten der Bahn sollen in Stufen mehr Lohn bekommen, am Ende 410 Euro mehr pro Monat. Das kostet das Unternehmen eine Menge Geld. Die Schlichterin nannte die Einigung den „höchsten und teuersten Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn“.



Obwohl es teuer wird, wird sich die Bahn wahrscheinlich auf den Kompromiss einlassen. Ob das auch die Beschäftigten tun, wird sich demnächst zeigen. Denn die müssen noch darüber abstimmen.