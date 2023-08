Ein Experte meint: Zuletzt sei vieles teurer geworden. Das wirke sich dann auch auf die Preise von Flugtickets aus. Die setzten sich aus mehreren kleineren Kosten zusammen. Von dem Geld für das Ticket werden etwa das Flugzeugpersonal, das Essen für die Passagiere und der Treibstoff Kerosin bezahlt. Auch der Staat bekommt etwas ab.



Die Fluggesellschaften zahlen zudem Gebühren an den Flughäfen, zum Beispiel für die Kontrollen von Reisenden und deren Gepäck. Diese Gebühren seien an vielen Flughäfen deutlich teurer geworden, erklärt der Experte. So versuchten die Flughäfen, Probleme aus der Corona-Zeit auszugleichen. Schließlich konnten damals viel weniger Leute reisen.