Das ärgert die Fans von Taylor Swift. Auch für andere Menschen wird es gerade schwieriger, ihre liebsten Musiker einmal auf der Bühne zu hören. Denn die Tickets sind teurer geworden.



Neu ist auch, dass Preise für Tickets sich ändern, sobald die Nachfrage sehr hoch ist. Man bekommt also nicht immer denselben Preis angezeigt. Ein Fachmann rät: Wer Tickets kaufen will, kann das über verschiedene Geräte ausprobieren, etwa Laptop und Handy. So kann man sehen, ob wo einem das günstigste Ticket angeboten wird.