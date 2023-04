Starship Foto: Eric Gay/AP/dpa up-down up-down Neue Rakete Testflug verschoben Von dpa | 17.04.2023, 17:01 Uhr

So ein starkes Raketensystem hat es bislang noch nicht gegeben. Am Montag sollte die Rakete eigentlich zu einem Testflug abheben. Doch kurz vor dem Start gab es Probleme mit einem Ventil. Der Testflug des Raketensystems „Starship“ wurde also verschoben.