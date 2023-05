Am Freitag sprach sich die deutsche Umweltministerin für ein solches Tempolimit aus. Denn dies würde helfen, weniger CO2 auszustoßen. Mit diesem Gas schaden wir dem Klima. Deshalb haben sich alle in der Regierung darauf geeinigt, CO2 einzusparen. Das klappt aber nicht in allen Lebensbereichen so richtig.



Einige in der Politik sind gegen ein Tempolimit, etwa aus der Partei FDP. Die FDP gehört ebenfalls zur Regierung. Gegner des Tempolimits sagen unter anderem, man den Menschen nicht vorschreiben sollte, wie schnell sie fahren können. Das sei die Freiheit jedes einzelnen.