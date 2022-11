Australien ist aber auch sehr groß. Zwischen den Orten der Messungen liegen mehr 4750 Kilometer. Deutschland würde da der Länge nach etwa fünfmal hineinpassen.



Die Hitze im Westen sei nicht sehr ungewöhnlich, sagte eine Wetterexpertin. Doch die Kälte im Osten sei eine Überraschung.



Auch das Wetter ist derzeit in Australien extrem. An der Ostküste gab es erneut Starkregen und Überschwemmungen. Viele Orte im Bundesstaat New South Wales stehen unter Wasser. Freiwillige aus der ganzen Welt sind nun gekommen, um den Menschen zu helfen.