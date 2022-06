Ein Kreis aus zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund - so sieht die Flagge der Europäischen Union aus. Kurz sagt man EU. Das ist ein Bündnis von derzeit 27 Ländern in Europa. Mehrere Länder möchten dazugehören, etwa die Ukraine, in der gerade Krieg herrscht. Hier erfährst du, wie ein Land Mitglied wird.