Kindernachrichten-welt-des-wissens Teddy, dreh dich Von dpa | 29.05.2022, 12:08 Uhr

Hoffentlich wird dem Bärchen während der Fahrt nicht schlecht! Denn je schneller dieses Auto fährt, desto häufiger dreht sich der Teddy am Rad im Kreis. Er befindet sich auf der Felge. So heißt dieses Teil am Rad.