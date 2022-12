Um das zu verhindern, setzen Experten am Berliner Flughafen nun zum ersten Mal in Deutschland eine neue Technik ein: Das Gerät könne rund um die Uhr Bewegungen von Vögeln in der Nähe des Flughafens erfassen, teilte die Flughafengesellschaft am Mittwoch mit.



Die Tiere können dann etwa durch Lärm vertrieben werden. Die Technik funktioniert in einem Umkreis von zehn Kilometern. Das Gerät deckt also einen sehr großen Bereich um den Flughafen herum ab.