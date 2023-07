„Hast du die Mail schon? Hast du die Mail schon?“ Das fragte Valerie aus Osnabrück ihre Mutter in den letzten Wochen immer und immer wieder. In der Mail würde nämlich stehen, ob Valerie und ihre Familie ausgelost wurden und Karten für ein Taylor-Swift-Konzert kaufen könnten.

Überall auf der Welt reißen sich Fans gerade um Tickets für ein Konzert von Taylor Swifts „Eras Tour“. Die Sängerin aus den USA ist ein Weltstar. Auf Instagram hat sie mehr als 260 Millionen Follower. Seit März tourt Taylor Swift durch Amerika und nächstes Jahr kommt sie auch nach Deutschland. Die Tickets sind heiß begehrt. Auch Valerie und ihre Familie wollten unbedingt welche ergattern.

Taylor Swift gibt dieses und nächstes Jahr Konzerte auf der ganzen Welt. 2024 kommt die berühmte Sängerin auch nach Deutschland. Ihre Fans nennen sich „Swifties“. Foto: SUZANNE CORDEIRO/AFP Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Valerie ist ein „Swiftie“

Seit fast zwei Jahren liebt die Elfjährige Taylor Swift und ihre Musik. „Ich finde cool, dass sie ihre Songs selbst schreibt und auch selbst Gitarre und Klavier spielt.“ Valerie hat deshalb auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Jetzt singt sie ihre Lieblingssongs von Taylor Swift nach:

„Ich mag die Melodien und Texte. Ich glaube, sie denkt sich wirklich was dabei.“ Valerie

Taylor singt auf Englisch. „Wenn ich etwas nicht verstehe, schaue ich nach, was es heißt“, sagt Valerie. Viele Songs handeln von Liebeskummer. Aber nicht alle: „Im Song ‚Reputation‘ geht es zum Beispiel darum, dass es egal ist, was andere über einen denken.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Verlosung der Konzertkarten

Im Juli kam die ersehnte E-Mail mit dem Zugangscode. Das bedeutete: Die Familie war eine Runde weiter und den Konzertkarten einen Schritt näher. Eine Karte sicher hatten sie aber noch nicht. Dafür mussten sie am 12. Juli um Punkt 9 Uhr vor dem Computer sitzen, wenn der Verkauf losging. Da würde die Familie aber gerade im Urlaub in Kanada sein. „Wir dachten: Um Gottes willen – was ist, wenn wir da keinen Internet Empfang haben?“, erinnert sich Valeries Mutter Maria.

Mehr Informationen: Konzerte von Taylor Swift in Deutschland größer als Größer als Zeichen Taylor Swift gibt im Juli 2024 sieben Konzerte in Deutschland: Drei in Gelsenkirchen , zwei in Hamburg und zwei in München.

, zwei in und zwei in Unter-16-Jährige brauchen Begleitung von einem Erwachsenen und müssen aus Sicherheitsgründen einen Sitzplatz haben.

brauchen Begleitung von einem Erwachsenen und müssen aus Sicherheitsgründen einen haben. Ein Konzert dauert ungefähr drei Stunden.

Die Tickets kosten zwischen 120 und 600 Euro.

Bangen in der Warteschleife

Wegen der Zeitverschiebung war es halb drei Uhr nachts, als Valeries Mutter in Kanada vor dem Computer saß. Es klappte: Nach über 40 Minuten in der Warteschleife bekam die Familie drei Karten. Nächstes Jahr am 18. Juli sitzen Valerie, ihre Schwester Viviane und ihre Mutter in der Konzert-Arena in Gelsenkirchen und sehen Taylor Swift live. Eine Karte mit Sitzplatz kostete sie allerdings 500 Euro. Doch das war es den Swift-Fans wert.

Wie echte „Swifties“ hat auch Valerie schon Freundschaftsarmbänder mit Songtiteln ihrer Lieblingssängerin gemacht. Foto: Maria Vasces Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Jetzt bastelt Valerie Freundschaftsarmbänder

Valerie freut sich riesig auf das Konzert nächstes Jahr. Und bereitet man sich darauf am besten vor? Natürlich, indem man Freundschaftsarmbänder bastelt. Unter Taylor-Swift-Fans ist es nämlich Brauch, Armbändchen mit Buchstaben zu basteln und sie auf dem Konzert zu tauschen. Darauf sind Songtitel oder Songtexte der Sängerin. Auch Valerie hat schon welche gebastelt. Ihre Lieblingslieder sind:

Lavender Haze Blank Space I Can See You

Ein Blumenkleid wie Taylor Swift

Und was zieht Valerie auf dem Konzert an? Valerie hat sich erst kürzlich extra ein Kleid nach dem Vorbild von Taylor Swift nähen lassen. Die Popsängerin trug fast genau so ein Kleid bei der Grammy-Verleihung 2021. „Eigentlich wollte ich das Blumenkleid anziehen. Aber nächstes Jahr wird das wahrscheinlich zu klein sein. Da muss ich mir noch was noch was überlegen.“

Valerie in ihrem Taylor-Swift-Kleid. Fast genau so ein Blumenkleid trug die Sängerin bei der Grammy Verleihung 2021. Foto: Maria Vasces Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht‘s zur KiWi Startseite!