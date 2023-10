Der Film heißt „The Eras Tour“ und ist sehr erfolgreich. Schon im Vorverkauf hat er Rekorde gebrochen. Taylor Swift überholte damit sogar Justin Bieber. Der hielt bisher den Rekord für den erfolgreichsten Konzertfilm mit „Never Say Never“.



Kinostart war in Deutschland und vielen anderen Länder am Freitag. Taylor Swift bedankte sich bei den Fans, die den Film unbedingt sehen wollten. Nächstes Jahr im Juli wird sie in Deutschland für Konzerte auf der Bühne stehen.