Am Dienstag hieß es dann: Taylor Swift wird dreimal in Deutschland auftreten, nämlich in den Städten Hamburg, München und Gelsenkirchen. Wer hingehen will, wird jedoch noch etwas Geduld brauchen. Der Ticketverkauf startet am 12. Juli. Wer es schafft, ein Ticket zu ergattern, kann dann im kommenden Sommer eins der Konzerte besuchen.