Taylor Swift war am Donnerstagabend in dem Bundesstaat Florida aufgetreten. Wer deshalb erst spät ins Bett gekommen war, durfte am Freitag aber nicht einfach ausschlafen. Das erklärte die Behörde in einem Video im Internet.



Als große Spaßverderber wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde aber anscheinend nicht dastehen. Deshalb ließen sie sich etwas einfallen: In dem Video nutzten sie die Worte von Taylor Swift, und zwar aus ihren Liedern.



Darin hieß es etwa: „Alles, was ihr tun müsst, ist, im Unterricht zu bleiben.“ Das stammt teilweise aus dem Lied „All You Had to Do Was Stay“. „Ich hoffe, dass dein Platz am Freitagmorgen nicht leer ist“ ist eine Anspielung auf den Song „Blank Space“.