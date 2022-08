Verliehen wurden die Mondmänner bei den MTV Video Music Awards (gesprochen: äm ti wi wideo mjusik äworts). Der wichtigste Preis ist der für das beste Musikvideo. Den hat Taylor Swift für das Video zu ihrem Song „All Too Well“ bekommen.

Darüber hat sie sich sehr gefreut: „Vielen Dank für diesen wunderschönen Hinweis, dass wir etwas richtig gemacht haben“, sagte die Sängerin bei der Preisverleihung am Sonntagabend.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Im Oktober erscheint Taylor Swift neues Album

Bei der Preisverleihung hatte Taylor Swift auch eine Überraschung für ihre Fans: Im Oktober erscheint ihr neues Album. Es hat den Namen „Midnights“. Midnight (gesprochen: mitnait) ist englisch und bedeutet Mitternacht. Und warum heißt das Album so? Auch das verrät der Superstar. Die 13 Lieder hat die Sängerin mitten in der Nacht geschrieben, als sie nicht schlafen konnte.