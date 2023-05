Feuerwehrleute kämpfen gegen die Brände. Sie sind zum Beispiel mit Löschflugzeugen im Einsatz. Die Bäume und Pflanzen seien sehr trocken und leicht entzündbar, sagte eine Fachfrau von der Feuerschutzbehörde. So können sich die Flammen rasch ausbreiten.



Zum Glück gab es am Wochenende etwas Regen. „Dadurch hatten die Feuerwehrleute die Möglichkeit, an einigen Brandherden zu arbeiten, an die sie wegen des extremen Verlaufs der Brände nicht herankommen konnten.“ Das Land hat außerdem Hilfe vom Nachbarn USA angefordert.