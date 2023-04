Osterbrief Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Postamt in Ostereistedt Tausende Briefe an den Osterhasen Von dpa | 06.04.2023, 16:22 Uhr

Der Osterhase heißt Hanni Hase und wohnt im Dorf Ostereistedt. Dort hat er ein eigenes Postamt. Jedes Jahr erhält er zu Ostern mehrere Zehntausend Briefe von Kindern aus der ganzen Welt. In diesem Jahr gingen in der Osterpostfiliale rund 70 000 Briefe ein. Einige kamen sogar aus den Ländern Australien oder Brasilien. Das teilte die Deutsche Post am Donnerstag mit.