Omar Abdelal kümmert sich in der Stadt Bremerhaven um Fünftklässler bis Siebtklässler, auch außerhalb des Unterrichts. Er und sechs weitere Studierende lesen den Kindern vor, oder betreuen sie bei handwerklichen Projekten.

An der Schule gibt zum Beispiel eine Fahrrad- und Schmiedewerkstatt oder ein Bauwagenprojekt. Dabei können die Kinder ihre Talente entdecken, erklärt die Schulleiterin. Auch Ausflüge machen sie zusammen. „Mit ihm haben wir Spaß“, sagt die elfjährige Amina über Omar. „Er bringt uns zum Lachen.“

Für ihren Einsatz bekommen die sieben Studierenden eine Gegenleistung: Sie können in einem Bremerhavener Studentenheim umsonst leben. Sie müssen also für ihren Platz in der Wohngemeinschaft kein Geld bezahlen.