Religion Taufe unter freiem Himmel Von dpa | 14.08.2022, 14:34 Uhr

Eine Taufe findet meistens in einer Kirche statt. Doch am Wochenende haben sich viele Menschen unter freiem Himmel evangelisch taufen lassen. In der Stadt Köln im Westen und in Kiel im Norden von Deutschland wurden draußen Tauffeste und Gottesdienste gefeiert.