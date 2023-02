Die Mitbegründerin der Tanzgruppe sagt: Tanzen sei für Menschen wie Oskar Spatz eine gute Möglichkeit, sich ohne Worte auszudrücken. Denn mit der Sprache und dem Lernen haben Menschen mit Down-Syndrom häufig Probleme.



Viele von ihnen arbeiten in Werkstätten für vergleichsweise wenig Geld. Auch Oskar Spatz arbeitete in so einer Werkstatt, bevor er zum Profi-Tänzer wurde. Irgendwann sei ihm langweilig geworden, erzählt er. Er wollte lieber mehr tanzen. „Hier bin ich frei.“



Oskar Spatz hat noch große Pläne: „Ich möchte ein Solo machen“, sagt er. „Ich allein auf der Bühne.“ Er würde gerne tänzerisch aus seinem Leben erzählen. „Ich habe schon ein bisschen dran gearbeitet.“