Schon vor vielen Hundert Jahren haben Menschen gedruckt. Damals aber noch per Hand, nicht wie heute mit einem elektronischen Drucker. Und früher wurde damit auch nicht so viel wie heute geschrieben. Vielmehr ging es damals um Kunst. Diese Technik haben viele junge Künstler nun für sich wiederentdeckt. Ihre Drucke stellen sie am Tag des Druckes, also am Mittwoch, dem 15. März, an vielen Orten in Deutschland aus.

Du kannst die Drucktechnik auch ganz einfach selbst nachmachen. So geht's: Schneide eine Kartoffel in zwei Hälften und schnitze dein gewünschtes Muster in eine Seite. Vorsicht: Alles, was du wegschneidest, ist später nicht zu sehen! Den Stempel kannst du zum Beispiel mit Acrylfarbe anmalen und auf ein leeres Blatt Papier drücken. Fertig ist dein ganz eigener Kunstdruck!