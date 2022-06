Aber Jute ist tatsächlich eine sehr wichtige Nutzpflanze. Sie wird vor allem in den Ländern Indien und Bangladesch in Asien in großen Mengen angebaut. Denn sie braucht Wärme und Feuchtigkeit, um gut zu gedeihen. Etwa zwei bis vier Meter wird die Pflanze hoch. Nach der Ernte wird sie geröstet, gewaschen und getrocknet. So entsteht eine extrem starke und haltbare Naturfaser.