Jerome Marschke Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Hallig Hooge Supermarkt umgeben vom Meer Von dpa | 28.07.2023, 15:06 Uhr | Update vor 22 Min.

Auf Hooge leben rund hundert Menschen. Denn die Art von Nordseeinsel wird regelmäßig überflutet. Auf so einer Hallig zu leben, ist also gar nicht so unkompliziert.