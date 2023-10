Für ihre Forschung erzeugen sie Lichtblitze, die nur Attosekunden lang sind. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Um mal in einem Vergleich zu nennen: Eine Attosekunde ist so kurz, dass so viele davon in eine Sekunde passen, wie es Sekunden seit der Geburt des Universums gab.



Mit diesen Lichtblitzen können die Forschenden verfolgen, wo sich Elektronen befinden. Elektronen sind winzige, elektrisch geladene Teilchen, die in jedem Atom vorkommen - und damit in allen Dingen. Die Forschenden hoffen, dass sie mit ihren Lichtblitzen in einigen Jahren zum Beispiel helfen können, Krankheiten zu erkennen. Einer der Preisträger, Ferenc Krausz, forscht gerade in Deutschland daran, Krebs ganz früh zu entdecken.