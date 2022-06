Doch extra super sind sie meist nicht. Fachleute haben sich die Sache angeschaut. Sie meinen: Heimische Lebensmittel wie etwa Hafer und Brombeeren sind oft genauso gesund. Da die sogenannten Superfoods meist aus entfernten Ländern kommen, seien Lebensmittel von hier sogar besser, etwa weil sie nicht so weit transportiert werden müssen. Auch sind die ungewöhnlichen Lebensmittel meist teurer.

Julia Sausmikat beschäftigt sich bei einer Verbraucherzentrale mit dem Thema. Sie sagt: Wer solche Sachen isst, wolle sich etwas Gutes tun. „Das könnte auch mit einem Pfefferminztee gelingen, aber es muss heutzutage der Gerstengrassaft sein.“ Sie und andere Fachleute wollen in dieser Woche in Berlin darüber sprechen, wie man mit dem Thema in Zukunft umgehen kann, etwa welche Regeln dafür gelten sollen.