Obst-Anbau Süße Wassermelonen Von dpa | 17.07.2023, 13:00 Uhr

Bevor eine Wassermelone in einem deutschen Supermarkt landet, hat sie normalerweise eine lange Reise hinter sich. Denn meist kommt das Obst aus wärmeren Ländern in Südeuropa, etwa Griechenland, Spanien oder Italien. „Wassermelonen brauchen klimatisch viel Wärme, viel Temperatur“, erklärt ein Experte. Doch das sei in einem Folientunnel auch bei uns in Deutschland möglich. Auch der liefert genügend Wärme.