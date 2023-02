Für dieses Gebäck gibt es viele verschiedene Namen: Krapfen, Berliner, Pfannkuchen oder Kreppel. Aber egal, wie es heißt, meist kommt eine süße Füllung aus Marmelade oder einer Creme hinein. Lecker!

Doch ein Bäcker in der Stadt Miesbach hat sich zur Karnevalszeit etwas Besonderes einfallen lassen. Er füllt den zuckrigen runden Teig zur Abwechslung mal mit Johannisbeermarmelade, Wurst, Zwiebel und Ketchup-Senf-Curry-Soße.

Vor einigen Jahren hat der Bäcker namens Florian Perkmann schon einmal ein etwas anderes Rezept für die süßen Teilchen vorgestellt. Damals füllte er sie mit einer Scheibe Leberkäse.

Und es wird wohl nicht das letzte ausgefallene Rezept bleiben: „Nächstes Jahr kommt der Gemüse-Krapfen. Meine Frau ist Vegetarierin, der will ich es auch mal recht machen.“ Aber eine Zutat will der Bäcker nie in seine Krapfen legen: Fisch.