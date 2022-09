Der Südliche Schneeferner gilt nicht mehr als Gletscher. Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Klimawandel in den Bayerischen Alpen In Deutschland gibt es einen Gletscher weniger Von dpa | 26.09.2022, 15:54 Uhr | Update vor 27 Min.

Der Südliche Schneeferner war einer der fünf Gletscher in Deutschland. Doch am Montag teilten Fachleute mit: Die Eisdecke ist so dünn geworden, dass sich das Eis vermutlich nicht mehr bewegen wird.