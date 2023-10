Schon am Morgen standen in den norddeutschen Städten Kiel und Flensburg Straßen und Plätze unter Wasser. Auch an anderen Orten hatte der Wind Bäume und Gegenstände umgeweht, sodass Fahrbahnen blockiert waren.

Für Fähren: In der Ostsee zu viel Wasser, in der Nordsee zu wenig

„Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich“, sagte eine Wetterexpertin. Damit sind Windböen gemeint, die mindestens 103 Kilometer pro Stunde schnell sind. Vorsorglich haben manche Ostsee-Fähren deshalb ihre Fahrten gestoppt.

Interessant ist: Auch in der Nordsee können einige Schiffe nicht normal fahren. Dort ist das Wasser aber zu niedrig. Das liegt auch an der Sturmflut in der Ostsee. Bei einer Sturmflut drückt starker Wind das Wasser an die Küste. Dieser Oststurm drückt jedoch auch das Wasser an der Nordsee weg. So entstehen extrem niedrige Wasserstände.