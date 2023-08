Tropensturm „Hilary“ Sturm statt Sonne Von dpa | 21.08.2023, 13:03 Uhr | Update vor 6 Min. Sturm Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa up-down up-down

Meistens können sich die Menschen im Bundesstaat Kalifornien über schönes Wetter und jede Menge Sonne freuen. Deswegen nennt man den Bundesstaat im Land USA auch den Sonnenstaat. Zurzeit passt der Name aber so gar nicht. Denn am Sonntag traf ein Tropensturm namens „Hilary“ auf die Region.