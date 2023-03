Wetteraussichten Foto: Thomas Warnack/dpa up-down up-down Wetter Sturm, Blitz und Donner Von dpa | 23.03.2023, 15:13 Uhr

Okay, das Wetter wird zwar ungemütlich. Dafür ist in den nächsten Tagen aber auch eine Menge los. Von Langeweile ist also keine Spur. Sturm zum Beispiel: Davon soll es am Samstag reichlich geben. Wetterfachleute erwarten richtig starke Böen. Weil das noch nicht ungemütlich genug ist, kommen dann auch immer wieder Regenschauer dazu.