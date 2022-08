Vor wenigen Jahren verbrachten die Jugendlichen noch weniger Zeit im Internet. Doch als die Corona-Krise losging, stieg die Online-Dauer deutlich an. Schulen waren zeitweise geschlossen, Hobbys wie Sport oder Musik teilweise nicht mehr möglich. Da blieb viel Zeit, um am Smartphone oder zu Hause am Computer zu hängen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ging die Online-Dauer der Jugendlichen leicht zurück. Fachleuten ist das aber immer noch viel zu viel. Sie empfehlen, sich die Zeit am Smartphone und anderen Geräten gut einzuteilen. Kinder sollten außerdem weniger online sein als Jugendliche. Helfen kann es, feste Zeiten mit den Eltern zu vereinbaren. Solche Regeln sollten dann aber auch für die Erwachsenen gelten.