Stürmische Aussichten

Der Vorfall gehörte zum ungemütlichen Wetter mit Gewittern und Sturm der vergangenen Tage. Ungemütlich soll es auch weitergehen, vor allem im Norden, Westen und Osten von Deutschland. Das heißt, jede Menge Regen und auch starker Wind.



Weiter oben in den Bergen kann am Donnerstag aber statt Regen Schnee herunterkommen. Das berichteten Fachleute am Mittwoch. Am Wochenende könnte das Wetter etwas besser werden.