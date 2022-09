Wie fährt ein Auto? Warum ist der Himmel blau? Wie lassen sich Apps programmieren, die im Alltag helfen? Um diese Fragen zu beantworten, ist Wissen aus Bereichen wie Naturwissenschaft, Mathe oder Technik nötig.

Auch Mädchen finden solche Fragen spannend. Forschende haben in einer Studie herausgefunden: Von 100 Schülerinnen interessieren sich 70 für Themen wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Allerdings entscheiden sich nach der Schule viel weniger Mädchen für eine Ausbildung oder ein Studium in einem dieser Bereiche als Jungs.

Gleiche Interessen bei Mädchen und Jungen

Das kennt auch die Wissenschaftlerin Ulrike Struwe. Sie sagt: Im Kindergarten und den ersten Jahren der Grundschule haben Jungen und Mädchen ein ähnlich starkes Interesse an technischen Dingen und Experimenten. „Im Laufe der Zeit aber merken Mädchen, dass andere Menschen ihnen in diesen Bereichen weniger zutrauen,“ sagt Frau Struwe.

Wie ein Ungleichgewicht entstehen kann

Wenn das passiert, glauben viele Mädchen dies vielleicht irgendwann selbst. Dann widmen sie sich anderen Dingen. So entsteht ein Ungleichgewicht: Mädchen beschäftigen sich weniger mit Technik und werden seltener gefördert. Jungen hingegen beschäftigen sich mehr damit, werden häufiger gefördert und dadurch immer besser.

Es werden Vorbilder gebraucht

Damit Mädchen ihr Interesse an Mathe, Informatik oder etwa Chemie nicht verlieren, sollten verschiedene Dinge getan werden, sagt Ulrike Struwe. Das geht schon bei der Auswahl von Spielzeug los. Wichtig sei daneben Unterricht, der alle Geschlechter ansprechen sollte. Auch Vorbilder seien wichtig. Das sind etwa Frauen, die in technischen Berufen arbeiten. „Diese Frauen können genau erzählen, was sie machen und was sie mit ihrer Arbeit auch gesellschaftlich verändern können“, sagt Frau Struwe.

Doch wozu ist es eigentlich wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen bestimmte Berufe ausüben? Das hat unter anderem mit unserer Wirtschaft zu tun. Können Firmen zwischen vielen Männern und Frauen wählen, fällt es ihnen leichter, gute Leute zu finden.