Forschung Strom für Autos mit dünner Folie erzeugen Von dpa | 31.08.2023, 16:40 Uhr | Update vor 32 Min. Auto mit Folie Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down

Dass ein Auto mit Sonnenenergie zum Fahren gebracht werden kann, wissen Forschende schon länger. Sie haben dafür zum Beispiel kleine Photovoltaik-Anlagen in den Autodächern verbaut. Ähnliche Anlagen hast du vielleicht schon mal auf den Dächern der Häuser in deiner Stadt gesehen. Mit solchen Geräten lässt sich Sonnenenergie einfangen und dann umwandeln in Strom für das eigene Zuhause - oder eben das Auto.